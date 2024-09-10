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İzmir'de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 10 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 10 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Saat : 9:00 - 10:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler

Saat : 10:00 - 10:30
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Mithatpaşa

Saat : 13:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi

Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu
Fırat
Seyhan

Saat : 9:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Saat : 9:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Merdivenli

Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı

Saat : 10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy
Sekiz Eylül

Saat : 9:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
Çayağzı

Saat : 9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Mersinli
Çınarlı

Saat : 10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Cumhuriyet

Saat : 13:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent

Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Payamlı

Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı

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