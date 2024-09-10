İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 10 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 10:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Saat : 10:00 - 10:30
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Mithatpaşa
Saat : 13:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu
Fırat
Seyhan
Saat : 9:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Saat : 9:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Merdivenli
Saat : 9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı
Saat : 10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy
Sekiz Eylül
Saat : 9:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
Çayağzı
Saat : 9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Mersinli
Çınarlı
Saat : 10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Cumhuriyet
Saat : 13:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent
Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Payamlı
Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı