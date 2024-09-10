İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 10 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...