İzmir’de terör operasyonu! Eş zamanlı bakınla 4 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 2 ilde, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MLKP silahlı terör örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında MLKP ile iltisaklı olan SGDF'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim, eleman temini gibi faaliyetler yürüttükleri suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.