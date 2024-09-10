İzmir’deki orman yangınlarında sabotaj var mı? Vali Elban açıkladı

'KONTROL EDİLEN KARA ARAÇLARINI KAPSIYOR'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik denetimlerinde bir önceki yıl kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 485 bin. İşlem yapılan araç sayısı 1 milyon 40 bin. Geçen yıl ise kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 790'a çıkmış ve işlem yapılan araç sayısı 1 milyon 356 bine çıkmış. Bu kontrol edilen araçlar hem emniyet müdürlüğümüz hem jandarma komutanlığı tarafından kontrol edilen kara araçlarını kapsıyor. Denizlerde yapılan denetimler ise bir önceki yıl 8 bin 992 iken yapılan işlem 2 bin 212 olmuş. Geçtiğimiz dönem ise 12 bin 96 denetim yapılırken, işlem yapılan 2 bin 50'ye düşmüş."

'MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR TOPLAM OLARAK 21 BİN 39'DAN 9 BİN 891'E DÜŞTÜ'

Çökertilen organize suç örgütleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Organize suç örgütlerinde bir önceki yıl 36 suç örgütü çökeltilmiş, son 1 yılda da 68 organize suç örgütü çökeltildi. Bu yaklaşık yüzde 89'luk artışa tekabül ediyor. Aranan şahıslarla ilgili bir önceki dönem 19 bin 659 aranan şahıs yakalanmış, 5 yıl ve üzere hapis cezası alan kişi sayısı 3 bin 196. Geçtiğimiz dönem ise 21 bin 886 aranan şahıs yakalanmış, önceki yıla göre yüzde 11'lik artış var. Burada ilginç olan nokta, 5 yıl üzeri mahkümiyeti olup yakalanan kişi sayısı 4 bin 996. Önceki yıla göre ele geçirilen tabanca sayısında yüzde 15'lik artış var. Bir önceki dönem ele geçirilen silah sayısı 3 bin 662 iken 4 bin 226'ya yükselmiş. Tüfek sayısında yüzde 24'lik artış var. 685'ten 861'e yükselmiş. Ele geçirilen uzun namlulu silahta ilginç bir artış var. 6'dan 16'ya yükselmiş. Kurusıkı tabanca sayısı 360'tan 377'ye yükselmiş. Yakalanan kesici alet sayısında ise yüzde 30'luk bir artış var; 1589'dan 2 bin 75'e yükselmiş. Fişek sayısı ise yüzde 83 azalarak 274 bin 378'den 46 bin 235'e düşmüş. Mala karşı işlenen suçlarda yüzde 33'lük bir azalma, hırsızlık suçlarında ise yüzde 53'lük bir azalma söz konusu. Evden hırsızlık 2 bin 658'den 1622'ye düştü. İş yerinden hırsızlık 2 bin 19'dan 1092'ye düştü. Hayvan hırsızlığı 122'den 84'e düştü. Oto hırsızlığı 418'den 175'e üştü. Otodan hırsızlık ise 1511'den 566'ya düştü. Motosiklet hırsızlığı ise 4 bin 79'dan 1831'e düştü. En fazla düşüş yan kesicilik suretiyle yapılan hırsızlık oldu. 712'den 152'ye düştü. Açıktan hırsızlık ise 9 bin 520'den 4 bin 285'e yüzde 55'lik bir düşüş var. Mala karşı işlenen suçlar toplam olarak 21 bin 39'dan 9 bin 891'e düştü. Ortalama yüzde 33'lük düşüş söz konusu" dedi.