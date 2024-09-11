Körfez ölüm kokuyor

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve oksijenin kalmaması, hem kötü kokuya hem de binlerce balığın ölümüne neden olmuştu. Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Körfez'de ölen balıklar, dün bir kez daha Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü. Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, balık ölümleri ve bunun neden olduğu kokunun devam ettiğini söyledi.

HER GÜN İHBAR GELİYOR

Daha önce sahildeki ölü balıkların toplandığını aktaran Ölmez, "Ama hala ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Her gün vatandaşlar da bize gelerek şikayet ediyor, ilgilileri arayıp temizlemeye çağırıyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor. İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurmuş, ardından kötü koku sorunu baş göstermişti. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlanmıştı. İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri almış, ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Bakanlık tarafında da dün yeni bir gelişme yaşandı. Bölgedeki atık su arıtma tesislerini ve körfeze dökülen dereleri mercek altına alan yetkililer, su numuneleri de toplayarak bugüne kadar kapsamlı bir araştırma yürüttü. Yapılan tetkikler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 858 bin 610 liralık idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Balık ölümleri sonrası bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez'de 6 miligram/litrede olması gereken oksijen seviyesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü ortaya çıkmıştı. Körfezde son olarak 9 Eylül Pazartesi günü deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü.