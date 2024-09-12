Menderes’te rekor yağış! Metrekareye 127,8 kilogram düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de önceki gün gece yarısı başlayan ve dün sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ekipler kesintisiz görev yaptı. Dün Menderes'te metrekareye 127,8, Torbalı'da 84,6, Bayındır'da 82.2 ve Güzelyalı'da 35,2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de Eylül ayının uzun yıllar toplam yağış ortalamasının metrekareye 15,2 kilogram olduğu belirtildi.
YAĞIŞLARDAN EN ÇOK MENDERES ETKİLENDİ
Rekor yağışın düştüğü Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde alarma geçti. Hasarın en çok yaşandığı noktalardan biri olan Maydanoz Koyu'nun bulunduğu yerde sağanak yağışın etkisiyle araçlar ve tekneler denize sürüklendi. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, dalgıç ekipleriyle denize sürüklenen araçlar için kurtarma çalışması başlattı. Denize sürüklenen araçlar kurtarıldı
Ekipler ilk olarak yolun çöken kısmının yan tarafından kurtarma yolu açtı. Ardından dalgıç ekipleri halat yardımıyla denize sürüklenerek karaya oturan iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesi ve teknelerin kaldırılmasının ardından karadan yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobile ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yardımıyla araç karaya çıkarıldı. İtfaiye ekipleriyle koordineli olarak alana gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise çekiciyle yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı olay yerinden kaldırdı.
HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Acil Müdahale ve Yangın Şube Müdürü Aydın Mutlu, "Gece saatlerinde metrekareye 127 kilogramlık bir yağış düştü. Bu sebeple dağlarda bulunan malzemeler sürüklenerek yolda bulunan araçları da alıp denize döktü. Deniz içerisinde iki tane aracımız vardı. Vinç yardımıyla araçların kurtarma işlemini yaptık. Şu anda son kalan aracı da kurtarıyoruz. Yağış ve sel nedeniyle evlerin içerisine sular girdi. Yaklaşık 12 evde su çekme işlemi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan noktalarda su çekme işlemine devam ediyoruz. Şu an bölgede olumsuz bir durum kalmadı" şeklinde konuştu.