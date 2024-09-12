Menderes’te rekor yağış! Metrekareye 127,8 kilogram düştü

YAĞIŞLARDAN EN ÇOK MENDERES ETKİLENDİ

Rekor yağışın düştüğü Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde alarma geçti. Hasarın en çok yaşandığı noktalardan biri olan Maydanoz Koyu'nun bulunduğu yerde sağanak yağışın etkisiyle araçlar ve tekneler denize sürüklendi. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, dalgıç ekipleriyle denize sürüklenen araçlar için kurtarma çalışması başlattı. Denize sürüklenen araçlar kurtarıldı



Ekipler ilk olarak yolun çöken kısmının yan tarafından kurtarma yolu açtı. Ardından dalgıç ekipleri halat yardımıyla denize sürüklenerek karaya oturan iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesi ve teknelerin kaldırılmasının ardından karadan yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobile ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yardımıyla araç karaya çıkarıldı. İtfaiye ekipleriyle koordineli olarak alana gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise çekiciyle yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı olay yerinden kaldırdı.