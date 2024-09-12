Plakalar yollarda kaldı...

Ege'yi vuran sağanaklar Tire'de otomobil sürücülerini üzdü. Girdikleri su dolu çukurlarda ön veya arka plakalarını düşüren sürüler yollardan plaka topladı. Aşırı yağışlarla birlikte kentin bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu.

İşlerini yetişmek ya da çocuklarını okula götürmek getirmek isteyen sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Göremedikleri içi su dolu devasa çukurlara giren sürücülerin plakaları yollara düştü. Suların çekilmesiyle vatandaşlar tarafından toplanan araç plakaları yol kenarlarında sergilendi.

Sürücülerin birçoğu sosyal medya üzerinden takip ettikleri ilanlarla kaybettikleri plakalarına kavuşup mutlu oldu. Yol kenarındaki plakaları gören vatandaşlar ise gülümseyerek, "Sanki kaldırımlarda plaka pazarı kurulmuş" dediler.