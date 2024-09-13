Ayşenur Ezgi için İzmir’de tören

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 20 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a geldi. Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi.

Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve amcası Yılmaz Eygi, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.