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İzmir'de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Eylül Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bugün İzmir'de de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )

BAYRAKLI / İZMİR
9:00 - 14:00
Adalet ( Haydar Aliyev Cd. )

BERGAMA / İZMİR
10:00 - 16:00
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu )

BEYDAĞ / İZMİR
9:30 - 16:00
Kurudere ( Kurudere Köyü İç Yolu DOĞA )

ÇEŞME / İZMİR
10:00 - 14:00
Karaköy
Germiyan
Alaçatı

DİKİLİ / İZMİR
10:00 - 16:00
Uzunburun

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

FOÇA / İZMİR
11:00 - 12:30
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak

KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 16:00
Örnekköy

KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 17:00
Çınarköy
Sekiz Eylül

KİRAZ / İZMİR
10:00 - 17:00
Taşlıyatak
İğdeli
Olgunlar

KONAK / İZMİR
10:00 - 16:00
Millet ( 2559. Sk. 2558. Sk. 2547. Sk. 2536. Sk. 2563. Sk. )

MENDERES / İZMİR
9:30 - 15:30
Ahmetbeyli
Gölova

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
Hatundere

ÖDEMİŞ / İZMİR
9:00 - 15:00
Hürriyet
Umurbey

9:30 - 15:30
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy

10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Zeytineli

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