İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bugün İzmir'de de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BAYRAKLI / İZMİR
9:00 - 14:00
Adalet ( Haydar Aliyev Cd. )
BERGAMA / İZMİR
10:00 - 16:00
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
9:30 - 16:00
Kurudere ( Kurudere Köyü İç Yolu DOĞA )
ÇEŞME / İZMİR
10:00 - 14:00
Karaköy
Germiyan
Alaçatı
DİKİLİ / İZMİR
10:00 - 16:00
Uzunburun
FOÇA / İZMİR
11:00 - 12:30
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 16:00
Örnekköy
KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 17:00
Çınarköy
Sekiz Eylül
KİRAZ / İZMİR
10:00 - 17:00
Taşlıyatak
İğdeli
Olgunlar
KONAK / İZMİR
10:00 - 16:00
Millet ( 2559. Sk. 2558. Sk. 2547. Sk. 2536. Sk. 2563. Sk. )
MENDERES / İZMİR
9:30 - 15:30
Ahmetbeyli
Gölova
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
Hatundere
ÖDEMİŞ / İZMİR
9:00 - 15:00
Hürriyet
Umurbey
9:30 - 15:30
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Zeytineli