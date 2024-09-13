İzmir’de elektrik kesintisi 13 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bugün İzmir'de de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...