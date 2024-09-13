İzmir’de yolcu minibüsünde cinayet! Şoföre kurşun yağdırdı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü Doğukan Akgün (28), son durakta yolcularını indirdikten kısa süre sonra araca yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu başından vurulan Akgün, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü durağında meydana geldi. Şehir içerisinde yolcu taşımacılığı yapan Doğukan Akgün, yönetimindeki 35 M 8569 plakalı minibüs ile Alsancak Mahallesinden son durak olan Evka 3 Mahallesine geldi. Burada yolcularını indiren Akgün, park ettiği minibüsün direksiyon koltuğunda oturduğu sırada, araca yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akgün başına isabet eden kurşunlarla koltuğa yığılırken, saldırgan ise silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Durakta bulunan diğer şoförlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme alan polis ekipleri, görgü şahitleriyle de görüştü. Olay yeri inceleme ekibi de minibüs ve çevresinde araştırma yaptı. Akgün'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.