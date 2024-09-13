Kalbi delik hasta, sağlığına 43 yıl sonra kavuştu

Kahraman'ın hastaneye nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetle geldiğini anlatan Altın, "Hastamıza daha önce bu işlemin kapalı olarak yapılamayacağı söylenmiş. Gönül hocam açık ameliyattan korktuğu için kapalı ameliyat yapma kararı aldık. Hastamızın sağ kasığından girerek atardamar ve toplardamarından girerek kalbin içerisindeki o karıncık noktasına ulaşarak deliği kapattık. Hastamızdaki sıkıntı aorta yakın olmasıydı. Bir iki saatlik bir işlem sonunda ameliyatı tamamladık. Ameliyattan 5 saat sonra hastamız yürüdü. Ertesi günü taburcu ettik." diye konuştu.