İzmir’de elektrik kesintisi 14 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Çaltılıdere
Çoraklar
Hacıömerli
Kalabak
10:30 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi
Balcılar
Dernekli
Osmanlar
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Atatürk
Sindel
İslamsaray
Fevzipaşa
10:30 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere
10:30 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Gazi Mustafa Kemal
Ormanköy
Çamlıca
Dağteke
Düverlik
Helvacı