  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 14 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 14 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Eylül Cumartesi

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Çaltılıdere
Çoraklar
Hacıömerli
Kalabak

10:30 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi
Balcılar
Dernekli
Osmanlar

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Atatürk
Sindel
İslamsaray
Fevzipaşa

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Eylül Cumartesi

10:30 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere

10:30 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Gazi Mustafa Kemal
Ormanköy
Çamlıca
Dağteke
Düverlik
Helvacı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA