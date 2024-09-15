İzmir Büyükşehir’de eleştiri tahammülsüzlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında AK Parti ve CHP grup üyeleri arasında arbede çıktı. AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Evin, söz alarak, "Ülkemizde bazı talihsizlikler yaşadık. 2011'deki hükümetimizin stratejik planlarına ilişkin sebep sonuç ilişkisi ile bakarsak, 7 Şubat MİT krizi ve 2013'te gezi vandallığı yaşadık ki ekonomimize zararı 1,4 milyar dolar" dedi.

"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜLER"

Evin'in cümlelerinde geçirdiği 'Gezi vandallığı' sözünün ardından mecliste sesler yükseldi ve CHP'li üyeler ayağa kalkarak toplantıyı provoke etti. Büyüyen tartışma iki grup arasında arbedeye dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından konuşan Tugay, "Bizler halkın oyları ile seçilmiş insanlarız. 5 sene boyunca kentimiz ile ilgili karar verecek insanlarız. Hoşgörüye ihtiyacımız var" dedi. Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da, "Eleştirilerimizi ifade ettik. Genç bir arkadaşımız haklı olarak ve haddini aşmayarak, siyaset dilini sertleştirmeyerek konuştu. Kavgayı ayırmak için müdahale ettiğimiz CHP'liler üzerimize yürüdü. 2 dakika genç bir kardeşimizin eleştirilerine tahammül edemezsek, bu kentin sorunlarını nasıl tartışacağız? Bugün kentin en önemli belgesini tartışıyoruz. Bütçenin faaliyetleri ve gelecek 4 yıl boyunca bu planın faaliyetlerini görüşeceğiz" dedi. Cemil Tugay da arbedeye ilişkin, "Meclis üyelerimizden ricam; önümüzdeki dönemde eleştiri anlamında ne söylenirse söylensin can kulağıyla dinlemeliyiz. Öfkelenmek, bugünkü tablonun oluşmasına katkıda bulunmaktır. İnsanlarımızın, şehrin sorunlarını çözme kararlılığından vazgeçmeyelim. Eleştirecek çok şey var, kendi öz eleştirimizi de yaparız" dedi.