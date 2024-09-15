İzmir Körfezi Bilim Kurulu 17 Eylül’de toplanıyor

Ardından Bakan Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı. Bakan Kurum da eylül ayı sonuna kadar Acil Eylem Planı'nın ortaya konulması yönünde talimat verdi.

Bu kararlar doğrultusunda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre, "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" oluşturdu.

Çalışma grupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir araya gelerek, saha çalışması ve toplantılar yapacak. İzmir Körfezi'ni kurtarmak için acil olarak yapılması gereken eylemlere ilişkin kararlar alınarak, "İzmir Körfezi Acil Eylem Planı" hazırlanacak.

Bu kapsamda ilk toplantı, 17-18 Eylül'de İzmir İktisat Kongre binasında gerçekleştirilecek. Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin kalıcı eylemler belirlenecek.

