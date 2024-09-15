İzmir Körfezi’ne sağanak etkisi: Yağmur sonrası balık ölümleri yaşanmaz

'YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY DERELERDEN GELEN SUYUN ARITILMASI'

Körfez kirliliğinin, akıntı sisteminin göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Yapılması gereken tek şey derelerden gelen suyun arıtılmasıdır. Başka hiçbir şeye de gerek yok. Sirkülasyon kanal açmak gibi başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yalnızca araya tekrar arıtma tesisi yapabilir. İzmir'in çözülebilecek en basit sorunu körfez kirliliği" dedi.

Zaman zaman iç körfeze marina yapılması ile ilgili konunun konuşulduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bu yanlış çünkü iç körfez Akdeniz'in biyolojik olarak en zengin bölgelerinden biridir. Fakat bu kadar kirlilik verilince sonuçta müthiş bir biyolojik patlama ve balık ölümleri oldu. Eğer marina yapılırsa tekne durmaz, 'sakal' denilen durum oluşur ve yosunlar tekne altına yapışıp uzar, teknenin hızını düşürür, bakımını artırır. Bu nedenle kimse marinaya kışın gelmez. İzmir'de yapılan iskeleler, planlanan marinalar oşinografi kullanılmadan yapılan uygulamalar. İlk önce biyoloji ve akıntı sistemi nasıldır, diye bakılmalı daha sonra iç körfeze bir şeyler yapılabilir" diye konuştu.