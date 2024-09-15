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İzmir'de elektrik kesintisi 15 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. Bugüne ait kesinti detaylarını GDZ Elektrik paylaştı. İşte 15 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 15 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde, ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri....

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EYLÜL PAZAR

10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran

Aşağışakran

Bahçedere

Hacıömerli

Kalabak

Yüksekköy

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Zeytindağ

Kızıltepe

Örlemiş

9:00 - 16:00

BEYDAĞ / İZMİR

Çamlık

10:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

Mermerli

Kasımpaşa

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