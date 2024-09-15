İzmir’de elektrik kesintisi 15 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde, ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri....
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EYLÜL PAZAR
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
Aşağışakran
Bahçedere
Hacıömerli
Kalabak
Yüksekköy
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Kızıltepe
Örlemiş
9:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
BEYDAĞ / İZMİR
Çamlık
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Kasımpaşa