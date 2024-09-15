İzmir’de saatler süren su kesintisi 15 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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