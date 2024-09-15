İzmir’de saatler süren su kesintisi 15 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
BORNOVA EVKA 3
15.09.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
15.09.2024 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ SASALI MERKEZ
15.09.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET
15.09.2024 saat 07:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÖRECE
15.09.2024 saat 09:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
15.09.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI
15.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR MERSİN ALANI
15.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BALIKLIOVA KÖYÜ
15.09.2024 saat 07:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.