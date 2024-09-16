İzmir Körfezi Acil Eylem Planı için ilk toplantı yarın

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu, ilk kez 17-18 Eylül'de toplanarak, İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlıklarını yürütecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. Ardından Bakan Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı.