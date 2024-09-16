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İzmir'de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi ilçelerde yaşanacağı merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 16 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar
Kalabak
Karaköy
Çaltılıdere

9:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

13:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur

13:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray

9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

9:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre

9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy

10:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

9:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı

10:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Kaymakçı
Kızılcaavlu
Uzundere
Yeşilköy
Alaşarlı

9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun

9:30 - 12:30
TORBALI / İZMİR
Yeni
Yemişlik

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