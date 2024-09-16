İzmir’de elektrik kesintisi 16 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar
Kalabak
Karaköy
Çaltılıdere
9:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
13:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur
13:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
9:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
10:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
9:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
10:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Kaymakçı
Kızılcaavlu
Uzundere
Yeşilköy
Alaşarlı
9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun
9:30 - 12:30
TORBALI / İZMİR
Yeni
Yemişlik