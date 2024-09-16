İzmir’de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Kesintiler hangi mahallelerde etkili olacak? İZSU İzmir'in su kesinti detaylarını duyurdu. İşte 16 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
16.09.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA
16.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME BOYALIK
16.09.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KOZBEYLİ
16.09.2024 saat 08:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
16.09.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
16.09.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL, CUMHURİYET, YENİ, KIRKÖY
16.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇUKURALTI
16.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA, GERELİ, ERTUĞRUL, MESCİTLİ, OVAKENT, ALAŞARLI, ÇAYLI, KAYMAKÇI, UZUNDERE, KIZILCAAVLU, EMİRLİ, KÖFÜNDERE
16.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI
16.09.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.