İzmir’de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Kesintiler hangi mahallelerde etkili olacak? İZSU İzmir'in su kesinti detaylarını duyurdu. İşte 16 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...