Başkan Tugay’dan dikkat çeken atama

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı Yener Kırmızı'yı görevden alırken yerine Karşıyaka Belediye Başkanı B.Yıldız Ünsal'ın görevden aldığı Fen İşleri eski Müdürü Haluk Harun Tuzsuzoğlu'nu atadı. Göreve geldikten sonra üst düzey atamalar yapan Başkan Tugay, belli aralıklarla çalışmaları devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Tezcan'ı transfer eden Tugay belediyenin mali işler, satın alma ve strateji gibi önemli daireleri bağlamıştı. Şimdi de Karşıyaka Belediye Başkanı B.Yıldız Ünsal'ın görevden aldığı Tuzsuzoğlu'na Başkan Tugay sahip çıktı. Tugay, Tuzsuzoğlu'nu Büyükşehir'in araç, bakım onarım dairesinin başına getirmiş oldu.