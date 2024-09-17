İzmir’de körfez kirliliği balık satışlarını vurdu! Yüzde 50 oranında azalma

Egeli balıkçılar, denizlerdeki balık miktarı ve satışların düşük olması nedeniyle av sezonuna umduğu gibi başlayamadı. İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, satışlar düştüğü için tutulan balıkların yüzde 60-70'inin balık çiftliklerine yem olarak verildiğini belirterek, "Geçen sene 1-15 Eylül arasında tutulan balık çeşidi ve miktarı bu yılın aynı döneminde yarı yarıya düştü. Satışlarımız da körfezdeki kirlilikten sonra yarı yarıya azaldı" dedi.

Av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, denizlerdeki balık miktarı ve satışların düşük olması nedeniyle sezona umduğu gibi başlayamadıklarını belirtti. Avcılık sezonunun bekledikleri gibi geçmediğini ifade eden İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, denizlerde balık miktarının az olduğunu söyledi. İzmir'de birliğe bağlı 50 büyük balıkçı teknesi olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Tekneler balığı fazla tutarsa masraflarını karşılar, kara geçerler. Şu anda kara geçen bir teknemiz yok. Teknelerimiz geçen yıl ortalama 200-500 kasa arasında balık tutardı. Bu sene 100-150 kasa ancak tutabiliyorlar. Mesela Kuşadası bölgesinde çalışan balıkçı teknesi 100 kasa hamsiyle geliyor. 100 kasa hamsi ne İzmir piyasasına yeter ne teknenin masrafını kurtarır. Havalar şu ana kadar çok da iyi gitmedi. Bugün havalar düzeldi, bundan sonra inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.