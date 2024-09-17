  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir’i yasa boğan ölüm

İzmir’de seyir halindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ata Uysal, araçla birlikte sürüklendi. Dikili Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenilen genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

HABER MERKEZİ
İzmir’i yasa boğan ölüm

İZMİR'İN Dikili ilçesinde Çandarlı Yolu üzerinde ölümlü kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç meclis üyesi Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA