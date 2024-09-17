Katilden pes dedirten savunma: Yanlışlıkla oldu!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde silahla öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı tutuklandı. Cinayet 12 Eylül akşamı Evka 3 Mahallesi'ndeki minibüs son duraklarında işlendi. Alsancak-Evka3 hattında çalışan Doğukan Akgün (28), direksiyonda silahlı saldırıya uğradı.

Akgün vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybederken, şüpheli kaçtı. Polis, kimliğini belirlediği A.Y.'yi (19) Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nde saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, cinayeti yanlışlıkla işlediğini söyleyen A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan cinayet anının güvenlik kamerası görüntülerinde son durağa yanaşan minibüse binen A.Y.'nin, kurbanı Doğukan Akgün ile bir süre konuştuktan sonra tabancasını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.