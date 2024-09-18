İzmir Körfezi’ni kurtaracak zirve

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleşen toplantıya İzmir Valisi Yardımcısı Kamil Köten, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ilgili kurum temsilcileri ve birçok akademisyen katıldı.

"ÜLKE İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Bakan Yardımcısı Varank, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin sadece bölgesel ekosistemi değil, ülkenin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu tehdide karşı birlikte harekete geçmek için toplandıklarını aktaran Varank, "Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine, kentsel kirlilikten deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu.

"YAPICI BİR TOPLANTIYDI"

Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfezi'yle ilgili acil eylem planının açıklanacağını aktaran Varank, "Bugün burada İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak

üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, belediye olarak üstlerine düşeni yapacaklarını 4. fazın kısa sürede, 5. fazın bu dönem içinde biteceğini, kanal ayrıştırma işleminde ise yüzde 80'lere ulaşılacağını açıkladı. Tugay, "Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde olan ve bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda da özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum" dedi.

KÖRFEZ VE KARADA İNCELEME YAPILDI

Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Körfez'de ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu" ve "Atık Su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" üyeleri ise Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ile körfeze dökülen derelerin çevresinde çalışma gerçekleştirdi. İzmir Körfezi Bilim Kurulu, çalışmalarını bugün de sürdürecek.

BALIK SATIŞLARI YARI YARIYA AZALDI

Egeli balıkçılar, denizlerdeki balık miktarı ve satışların düşük olması nedeniyle av sezonuna umduğu gibi başlayamadı. İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, satışlar düştüğü için tutulan balıkların yüzde 60-70'inin balık çiftliklerine yem olarak verildiğini belirterek, "Geçen sene 1-15 Eylül arasında tutulan balık çeşidi ve miktarı bu yılın aynı döneminde yarı yarıya düştü. Satışlarımız da körfezdeki kirlilikten sonra yarı yarıya azaldı" dedi.