İzmir’de elektrik akımına uğrayan usta ağır yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 1014 Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ilçede elektrikçilik yapan usta Musa Tepe, trafodan bir pasaja elektrik hattı çektiği sırada akıma kapıldı.

Savrularak kanlar içerisinde kalan genç adama olay yerinden geçen vatandaşlar yardım etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ile Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan Musa Tepe'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.