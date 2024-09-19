Bakan Tunç: Ayşenur’u öldüren mermi incelenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Filistin'de başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili kapsamlı bir dosyanın Adalet Bakanlığına teslim edildiğini bildiren Tunç, Eygi'nin Filistin'deki soykırım suçunu, katliamı protesto etmek için barışçıl bir gösteride bulunduğu sırada İsrail askerlerince şehit edildiğini anımsattı.

UZAKTAN ATEŞ EDİLDİ

Bakan Tunç, Eygi'nin ölümünün ardından Filistin'de otopsi işlemi yapıldığını, ardından İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca da otopsi işlemi gerçekleştirildiğini aktararak, "Ayşenur Ezgi kardeşimizin uzaktan ateş edilerek, sol kulağının arka tarafında bir mermi çekirdeğinin beyne hasar vermesi sebebiyle şehit olduğu, öldürüldüğüne yönelik adli tıp kurumumuz rapor verdi. Mermi çekirdeği henüz Filistin adli makamlarının elinde, onunla ilgili talebimiz var, mermi çekirdeğinin burada yeniden incelenmesi ve bu konuda ek rapor gerekirse bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.