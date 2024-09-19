Cinsel suçtan aranan firari polisten kaçamadı

Son dakika İzmir haberleri...Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de, 'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

BUCA'DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama ve cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan cezaevi firarisi A.İ.'yi Buca ilçesinde yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.İ.'nin cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.İ.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.