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İzmir'de durdurulan araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis, takibe aldığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği Erez, 5 kilo 537 gram kokain buldu.

DHA
İzmir’de durdurulan araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kente İstanbul'dan otomobile gizlenerek uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili geçen 17 Eylül'de Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Erez ile arama yapıldı. Erez'in tepki verdiği çantada 5 kilo 537 gram kokain ele geçirildi. O.B. ve Y.T. gözaltına alındı.

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