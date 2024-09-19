İzmir’in deniz kızları yüzmelere doymuyor!

"KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BU KURS ÇOK EĞLENCELİ OLUYOR"

Dalış eğitmeni Arzu Arslan, yüzme bilen herkesin dalış eğitimi alabileceğini söyledi. Eğitime ilk başta serbest dalış tekniklerini göstererek başladıklarını belirten Arslan, "Özellikle de küçük kız çocukları için bu kurs çok eğlenceli oluyor. Bunun sayesinde kendilerini bir masal kahramanı gibi hissediyorlar. Büyükler için de su altında görsel bir şölene dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Mermaidin mono paletle yapılan serbest dalış tekniği olduğunu dile getiren Arslan, deniz kızı kuyruğunun da görsel olarak işi daha eğlenceli hale getirdiğini belirtti.

Arslan, deneme dalışının 1 saatlik bir program olduğunu ifade ederek, "Su üzerinde brifing ve dalıştan oluşuyor. Bunun dışında mermaid, ocean mermaid ve model mermaid gibi programlarımız var. Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışında reklamcılık ve film sektöründe, büyük akvaryumlarda yapılan şovlarda mermaid sertifikalı serbest dalgıçlar kolaylıkla iş bulabiliyor. Türkiye'de bu tür aktivitelerin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Arslan, 3 yıl önce başlattıkları eğitimde bugüne kadar yaklaşık 350 kadın ve çocuğun eğitim aldığını sözlerine ekledi.