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İzmir'de elektrik kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 20 Eylül Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Eylül İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Eylül Cuma

13:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç

11:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
İskele

10:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar

13:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Eylül Cuma

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Buruncuk
Yıldırım
Musabey
Kesik

10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli
Bademli
Ovakent

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Fatih

13:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kadıovacık
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Nohutalan

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