İzmir’de elektrik kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Eylül İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
13:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
11:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
10:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
13:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Buruncuk
Yıldırım
Musabey
Kesik
10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli
Bademli
Ovakent
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Fatih
13:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kadıovacık
Birgi
Barbaros
Zeytinler
Nohutalan