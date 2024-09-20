İzmir’deki vinç kazası 6 işçiyi canından etmişti! O davada yeni gelişme

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta 6 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı vinç kazasına ilişkin biri firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada sadece talepleri dinledi.

Duruşmada söz alan maktul Ali Şükrü Duru'nun yakınlarının avukatı, anlaşma yaptıkları sanıkların taahhütlerini yerine getirmediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.