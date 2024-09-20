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İzmir'in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini ilçe ilçe duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 20 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte 20 Eylül Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 20 Eylül Cuma

ÇİĞLİ EVKA-6, EVKA-2, AHMET TANER KIŞLALI
20.09.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH
20.09.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK KADİFEKALE, BALLIKUYU, KUBİLAY, MİRALİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN İSTİKLAL, GAZİ
20.09.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR
20.09.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA BALIKLIOVA KÖYÜ
20.09.2024 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 20 Eylül Cuma

ÖDEMİŞ GÖLCÜK
20.09.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT, MESCİTLİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE GÖKÇEN
20.09.2024 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI DEMİRCİ
20.09.2024 saat 08:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA BİRGİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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