İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 20 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte 20 Eylül Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ÇİĞLİ EVKA-6, EVKA-2, AHMET TANER KIŞLALI
20.09.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
20.09.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KADİFEKALE, BALLIKUYU, KUBİLAY, MİRALİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN İSTİKLAL, GAZİ
20.09.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
20.09.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BALIKLIOVA KÖYÜ
20.09.2024 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
20.09.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVAKENT, MESCİTLİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE GÖKÇEN
20.09.2024 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI DEMİRCİ
20.09.2024 saat 08:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BİRGİ
20.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.