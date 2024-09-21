İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı var

TERÖR örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptığı belirlenenlere karşı İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 18 Ağustos günü İzmir merkezli Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.