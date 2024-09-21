İzmir’de ’Doğanlar’ suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' gibi suçlara karıştığı belirlenen M.D. liderliğindeki 'Doğanlar' adlı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu hazırlıklarını tamamlayan ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla 16 Eylül'de harekete geçti. Eş zamanlı operasyonda M.D., E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşlara senet karşılığı borç para verip, ödemeyenleri silahla tehdit ederek, para ve mallarını gasbettikleri tespit edildi.