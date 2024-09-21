  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 21 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatlerinde araştırılıyor. İzmir'de yaşanacak kesintileri GDZ Elektrik duyurdu. İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Eylül Cumartesi

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )

9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı

10:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Eylül Cumartesi

9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat

9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Kır

9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy

9:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
İskele

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA