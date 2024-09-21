İzmir’de elektrik kesintisi 21 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatlerinde araştırılıyor. İzmir'de yaşanacak kesintileri GDZ Elektrik duyurdu. İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )
9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı
10:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat
9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy
9:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
İskele