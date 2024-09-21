İzmir’in o ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi 21 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin duyurusu İZSU tarafından yapıldı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BEYDAĞ ÇİFTLİKKÖY
21.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET
21.09.2024 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH
21.09.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KARABAĞLAR, SELVİLİ, UĞUR MUMCU, SARIYER, YUNUS EMRE, GÜNALTAY, KİBAR
21.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, DEVRİM, PEKER, YUNUS EMRE
21.09.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İNECİK
21.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÖSEDERE
21.09.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI
21.09.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI
21.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI
21.09.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHSELLİ
21.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ
21.09.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE HUZUR
21.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL
saat 08:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKÖREN, KÜRE, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, ÇAMLICA, HAMAM
21.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.