Rıza Bey Apartmanı davasında ‘epoksi’ detayı

İZMİR'DEKİ depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın 17'nci duruşmasında binaya yapıştırıcı, kaplama ve yalıtım amaçlarıyla kullanılan epoksiyi yapan firma yetkilileri dinlendi. Savunma yapan tutuksuz sanık firma yetkilisi C. Ş., yaptıkları işlemle binanın güçlendirildiği iddialarının gerçek olmadığını belirterek "Epoksi yapılarak bina güçlendirilmedi. Epoksi binada güçlendirme veya kapasite artışına neden olmaz. Çatlakları tamir edersiniz. Bize mal sahibi, 'Çatlaklar oluştu, insanlar rahatsız oluyor' diye söylemiş, biz de onu yapmışız. Binada çatlak olmasa epoksi yapılmazdı" dedi. Sanık mimar İ. K. de kendisine yargısız infaz yapıldığını savundu.