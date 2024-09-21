Tugay, temiz bir Körfez için 2026 yılını işaret etti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez'deki kirlilik ve belediyedeki bürokratların görev değişimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir Körfezi'ndeki oksijensiz yapının yok edilmesi ve balık ölümlerinin önlenmesi konusunda 2026 yılını işaret eden Tugay, "Bazen anlık balık ölümleri olabilir. Bir anda bir plankton patlaması olabiliyor. Sonra onların bir taraftan çoğalmaları, bir taraftan da ölmeleriyle sudaki oksijen azalabiliyor. Oksijensiz ortamdaki balıklar da doğal olarak hayatını kaybediyor. Bunlar yaşanabilir. Ne zaman biter garantisi yok. Normalde beklenen sonbahar, kış şartlarında bunun olmaması. Önümüzdeki yıl da olma ihtimali var. Olmaz diyemem. Önümüzdeki yıl da buna benzer olaylar yaşayabiliriz ama sonraki yıl yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü ona göre çalışma yapacağız. Bunun olmasına engel olacağız" dedi. Büyükşehir'deki bürokratların koltuk değişimlerine de değinen Tugay, "Rotasyon değil bu, bir görevi en iyi yapacak arkadaşımızı buluyoruz. Bazen iyi yapacağını düşündüğümüz ama sonra aksamalar olduğu zaman değiştirmek zorunda kaldığımız arkadaşlarımız oldu. Ben bir kişi biliyorum öyle. Ama o da gerçekten benim için çok önemli aksamalara yol açtı. Onun dışında her zaman iyinin daha iyisi aranır, aranması lazım. Yani mutlaka değişiklikler olabilir. Belediye başkanları da değişiyor. Bürokratlar da değişebilir" dedi.