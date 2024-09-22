Esini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Vedat Emekdar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emekdar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Olay kesinlikle tasarlayarak bir cinayet değildir" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakim, cezada indirim uygulamadı. Öldürülen kadının yakınları kararı alkışladı. Öldürülen kadının yakınları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde açıklama yaparak kararın emsal teşkil etmesini istediklerini belirtti.