İzmir’de elektrik kesintisi 22 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 22 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Saip
9:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Doğa
11:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karakova ( Karakova Köyü İç Yolu )
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
10:00 - 14:30
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 113 119 Sk. 123 Sk. YAVUZ SULTAN SELİM Zeki Öztaş Cd. 156. Sk. 158/1. Sk. 160. Sk. 164. Sk. 170/1 Sk. )