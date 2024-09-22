İzmir’de su kesintisi 22 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU kesinti detaylarını duyurdu. İşte 22 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME ÇİFTLİK
22.09.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKIN SİMAV, KILIÇ REİS, PİRİ REİS, KEMAL REİS
22.09.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
22.09.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, ZEYTİNLİK, İNCİRLİ PINAR, YEŞİL PINAR
22.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK
22.09.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI
22.09.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KUVVETLİ
22.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
22.09.2024 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.