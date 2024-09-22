İzmir’e ziyaretçi akını! Son 3 yılın en yüksek sayısına ulaştı

'İNGİLTERE, POLONYA VE İTALYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ'

Bu yıl İngiltere, Polonya ve İtalya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2023 yılında İngiltere'den ilk 8 ayda 115 bin 823 ziyaretçi gelirken 2024 yılın ilk 8 ayında bu rakam yüzde 29,67 artış göstererek 150 bin 187 olarak gerçekleşti. Polonya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılının ilk 8 ayında 58 bin 949 iken 2024 yılının ilk 8 ayında yüzde 23,64 artış kaydederek 72 bin 885 oldu. İtalya'dan İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise belirgin bir artış gözlendi. 2023 yılının ilk 8 ayında İtalya'dan İzmir'i ziyaret eden toplam yabancı sayısı 8 bin 508 iken bu yılın ilk 8 ayında bu rakam yüzde 366,48 artış göstererek 39 bin 688 olarak gerçekleşti. İzmir'e ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçiler geçmiş yıllara benzer olarak hava yolunu tercih etti. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 22 bin 563 yabancı ziyaretçi havalimanından giriş yaptı. Ağustos ayında İzmir'e havayolunu tercih ederek gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 222 bin 129 olarak gerçekleşti. Ayrıca, deniz yoluyla da yılın ilk 8 ayında 155 bin 207 yabancı ziyaretçi İzmir'e giriş yaptı. Ağustos ayında deniz yoluyla gelen ziyaretçiler 41 bin 942 olarak kaydedildi.