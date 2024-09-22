İzmir’e ziyaretçi akını! Son 3 yılın en yüksek sayısına ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir, 2024 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 177 bin 770 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam son 3 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı oldu. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,97 arttı. Son verilere göre, İzmir ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,95 artışla 264 bin 71 yabancı ziyaretçi ağırladı. İzmir'e ağustos ayı itibarıyla giriş yapan en çok ziyaretçiyi 345 bin 395 kişiyle Almanya'dan olurken, onu 150 bin 187 kişiyle İngiltere, 72 bin 885 kişiyle Polonya, 68 bin 332 kişiyle Hollanda, 50 bin 417 kişiyle Fransa, 39 bin 688 kişiyle İtalya ve 36 bin 111 kişiyle Belçika izledi.
'İNGİLTERE, POLONYA VE İTALYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ'
Bu yıl İngiltere, Polonya ve İtalya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2023 yılında İngiltere'den ilk 8 ayda 115 bin 823 ziyaretçi gelirken 2024 yılın ilk 8 ayında bu rakam yüzde 29,67 artış göstererek 150 bin 187 olarak gerçekleşti. Polonya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılının ilk 8 ayında 58 bin 949 iken 2024 yılının ilk 8 ayında yüzde 23,64 artış kaydederek 72 bin 885 oldu. İtalya'dan İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise belirgin bir artış gözlendi. 2023 yılının ilk 8 ayında İtalya'dan İzmir'i ziyaret eden toplam yabancı sayısı 8 bin 508 iken bu yılın ilk 8 ayında bu rakam yüzde 366,48 artış göstererek 39 bin 688 olarak gerçekleşti. İzmir'e ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçiler geçmiş yıllara benzer olarak hava yolunu tercih etti. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 22 bin 563 yabancı ziyaretçi havalimanından giriş yaptı. Ağustos ayında İzmir'e havayolunu tercih ederek gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 222 bin 129 olarak gerçekleşti. Ayrıca, deniz yoluyla da yılın ilk 8 ayında 155 bin 207 yabancı ziyaretçi İzmir'e giriş yaptı. Ağustos ayında deniz yoluyla gelen ziyaretçiler 41 bin 942 olarak kaydedildi.
'YILSONU YAKLAŞIK 1 MİLYON 800 YABANCI TURİST SAYISINA ULAŞILIR'
İzmir'in daha fazla turist ağırlaması gerektiğini ve hedeflerinin 5 milyon olduğunu söyleyen İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, "Hedefe ulaşabilmek için de ilk önce altyapı ve otel ihtiyacımız var. İzmir'in 2024 yılını yaklaşık 1 milyon 800 bin yabancı turist sayısına ulaşarak kapatacağını düşünüyorum. Ancak tanıtım politikalarımızı yeniden şekillendirebilirsek 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmamız için hiçbir neden yok. Çünkü İzmir dünya kentleriyle yarışacak potansiyeli olan bir şehrimiz. Tarihimiz, kültür varlıklarımız, bağ yolu, gastronomi, özellikle geçen sene Urla'da kazanılan Michelin yıldızları, İzmir'in adını dünyada bir kez daha dolaştırdı. Bu rüzgarı arkamıza alıp devam etmemiz gerekiyor" dedi.