Çiğli’de cadde ve sokaklar çöple doldu

İzmir'in Buca ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları, oluşan kötü koku ve görüntüler şimdi de Çiğli'de vatandaşı çileden çıkarmaya başladı. Çiğli Belediyesinin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve içerideki alacakları zamanında vermemesi nedeniyle çalışanların çöpleri toplamadığı öne sürülürken, sadece cadde sokaklarda değil yeşil alanlarda da biriken çöp yığınları tepkiye neden oluyor.

Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, ilçede yaşanan çöp krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiğli Belediyesinin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve içerdeki alacakları zamanında vermemesi nedeniyle büyük bir kriz yaşandığını belirten Kaner, ''Belediyenin mali yönetimindeki bu başarısızlık, Çiğli'de çöp toplama hizmetlerini durma noktasına getirdi. İşçiler, hak ettikleri maaşlarını ve alacaklarını alamadıkları için çöp toplamaya çıkmıyor. Bu durum, Çiğli'nin sokaklarında yığınla çöp birikmesine ve halkın ciddi bir mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Çiğli halkı, çöp yığınlarıyla boğuşurken, belediye işçilerinin emeğini karşılıksız bırakıyor. İşçilerin maaşları eksik ödeniyor, alacakları ise geciktiriliyor. Bir yandan 'Çare CHP' diyerek çözüm iddiasında bulunuyorlar, diğer yandan kendi önlerindeki çöpleri dahi toplayamıyorlar. Harmandalı çöplüğü değil Çiğli çöplüğü karşımızda!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.