İzmir’de elektrik kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Kesintiden hangi mahalleler etkilenecek? GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3301. Sk. 3272. Sk. 3070. Sk. 3014. Sk. )
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
10:30 - 14:30
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet ( İlkim Eylül Sk. )
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( ATATÜRK 125 117 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. Fakülte Fatih İbrahim Gül 128 118 )
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül ( 134/1. Sk. 129. Sk. 123. Sk. 117. Sk. Küplücealtı Kirazlı Cd. 116. Sk. 111. Sk. 110/1. Sk. 134/2 Kır Ovası Kümesi Şehit Er İsa Türkmen Cd. 8 Eylül Öteyaka Sk. )
14:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe