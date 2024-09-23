İzmir’de elektrik kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Kesintiden hangi mahalleler etkilenecek? GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...