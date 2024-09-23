  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 23 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Kesintiden hangi mahalleler etkilenecek? GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Eylül Pazartesi

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3301. Sk. 3272. Sk. 3070. Sk. 3014. Sk. )

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

10:30 - 14:30
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet ( İlkim Eylül Sk. )

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( ATATÜRK 125 117 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. Fakülte Fatih İbrahim Gül 128 118 )

10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül ( 134/1. Sk. 129. Sk. 123. Sk. 117. Sk. Küplücealtı Kirazlı Cd. 116. Sk. 111. Sk. 110/1. Sk. 134/2 Kır Ovası Kümesi Şehit Er İsa Türkmen Cd. 8 Eylül Öteyaka Sk. )

14:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA