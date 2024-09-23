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İzmir'de olta balıkçıları yasağa ve kötü kokuya aldırmadı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle yaşanan toplu balık ölümlerine rağmen olta balıkçıları balık tutmaya devam ediyor. Denizin rengi bazı noktalarda kahverengi bir hal alırken bazı vatandaşlar duruma aldırış etmeden saatlerce balık tuttu.

DHA
İzmir’de olta balıkçıları yasağa ve kötü kokuya aldırmadı

İzmir Körfezi'nde oksijen seviyesinin giderek azalmasına bağlı yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından oluşan kötü koku sürüyor. Körfezde yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin desteğiyle inceleme ve mücadele çalışmaları başlattı.

İzmir’de olta balıkçıları yasağa ve kötü kokuya aldırmadı

Bu çalışmalar çerçevesinde Bayraklı Sahili açıklarına gelen İZSU'ya ait bir gemi, denizdeki oksijen oranının artırılması için aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ediyor. Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı Sahili'nde balık tutmanın yasaklandığını bildirdi.

İzmir’de olta balıkçıları yasağa ve kötü kokuya aldırmadı

Ekiplerin ve uzmanların uyarılara karşın Kordon'a oltalarıyla gelen bazı vatandaşlar, balık tutmaya devam etti. Öte yandan bazı noktalarda denizin kahverengine döndüğü görüldü.

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