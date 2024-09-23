İzmir’de olta balıkçıları yasağa ve kötü kokuya aldırmadı

Bu çalışmalar çerçevesinde Bayraklı Sahili açıklarına gelen İZSU'ya ait bir gemi, denizdeki oksijen oranının artırılması için aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ediyor. Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı Sahili'nde balık tutmanın yasaklandığını bildirdi.