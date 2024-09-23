İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? soruları merak ediliyor. İZSU kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA ZAFER
23.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
23.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERKEZ
23.09.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KOZBEYLİ
23.09.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER
23.09.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜVENDİK
23.09.2024 saat 10:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, KÜLTÜR
23.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
23.09.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES CÜNEYTBEY, ALTINTEPE
23.09.2024 saat 10:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİCEKÖY
23.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
23.09.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
23.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.