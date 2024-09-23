İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? soruları merak ediliyor. İZSU kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...