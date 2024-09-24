Şehir Hastanesi SMA tedavisinde öncü oldu

İZMİR Şehir Hastanesi, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen isimli ilacın uygulama merkezi olarak onaylandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çocuk Nöroloji Kliniğinde görev yapan iki profesör doktor, üç uzman doktor ve dört yan dal asistanından oluşan uzman ekibi, SMA hastalarına en iyi bakımı sunmak için çalıştığı belirtildi. Bu kapsamda, klinikte yatan 7 yaşındaki bir SMA hastasının, hastanede tedavi edilen ilk hasta olarak intratekal (omurilik içine) tedavisini başarıyla aldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "İzmir Şehir Hastanesi, tam donanımlı altyapısı ile Çocuk Nöroloji, Genetik, Fizik Tedavi, Ortopedi ve Girişimsel Radyoloji gibi farklı alanlardan uzmanları bir araya getirerek, SMA hastalarının takip ve tedavisini en üst düzeyde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamlı yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini artırmada ve ölüm riskini azaltmada kritik bir öneme sahiptir" denildi.