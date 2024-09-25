Efes ve Metropolis antik kentlerinde deprem çalışmaları

'TÜM İZMİR'İ İLGİLENDİRİYOR'

Bu çalışmanın İzmir'in deprem tehlikesiyle ilgili önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Tüm İzmir'i ilgilendiriyor. Antik kentlerimiz sonuçta İzmir il sınırları içinde. İzmir'de o fayların ürettikleri depremlerin zamanlarını buluyoruz. Hangi antik kent hangi faydan dolayı yıkılmış onu da bulmuş olacağız. Aynı zamanda İzmir içinde fayın deprem tekrarlama aralıklarını alansal ölçekte ve fay özelinde ortaya çıkartmış olacağız. Her iki antik kent sınıfında da üç farklı kültür katmanında depreme ait izler bulduk. Bu da geçmişte antik kentlerin en az 3 kez depremlerle yıkıldığını gösteriyor" diye konuştu.

Her iki antik kent sınıfında da üç farklı kültür katmanında depreme ait izler bulduk. Bu da geçmişte antik kentlerin en az 3 kez depremlerle yıkıldığını gösteriyor" diye konuştu.