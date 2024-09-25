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Estetik ameliyatı hayatını kararttı

İzmir'de hatalı ameliyat yapan doktora rekor tazminat davası açıldı. Ameliyat sonrası doku kaybı yaşayan ve hiç bir koku alamayan iş insanı Bülent Çetin, doktor ile hastaneye karşı 12 bin 698 TL maddi, 5 milyon 500 bin TL’lik manevi tazminat istiyor.

HABER MERKEZİ
Estetik ameliyatı hayatını kararttı

İzmir'de hatalı ameliyat yapan doktora rekor tazminat davası açıldı. Burun estetiği ameliyatı olan 56 yaşındaki Bülent Çetin'in dünyası karardı. Ameliyatın ardından doku kaybı yaşayan ve hiç bir koku alamayan iş insanı Çetin, hastanenin ortağı olduğunu iddia ettiği Op. Dr. Denizhan Özkaya ile hastaneye karşı, 12 bin 698 TL maddi, 5 milyon 500 bin TL'lik ise manevi tazminat davası açtı. 2022 yılı aralık ayında, burun estetiği yaptırmak için Bornova ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezine başvurdu.

9 AYDA 3 AMELİYAT

Çetin, özel hastanede 9 ayda 3 kez ameliyata girdi. Ameliyatlar sonrasında burnundaki doku bozukluğu nedeniyle koku alamaz hale geldi. Çetin, 'Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım' dedi. Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi raporunda ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Denizhan Özkaya suçlu bulundu.

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