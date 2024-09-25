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İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 25 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 25 Eylül Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Duatepe ( Eşmeli Mustafa Sk. EKİNHİSARI Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. Çelik Sk. Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. )

Paşa ( ŞAKİROĞLU Hisar Sk. )

Cambazlı ( OVA YOLU halil bahçeli )

Dallık

Karaca Ali

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )

Fevzi Çakmak ( ŞENSES ŞENSES Sk. Sadullah Sever Fatih Sultan Mehmet Cd. ÖZEL )
Mustafa Kemal Atatürk ( Ihlamur Sk. Ekin Sk. Bayrak Sk. SEZGİ TEMPO DEFNE Çağdaş Sk. Yağmur Sk. Uzay Sk. Sancak Sk. Meşe Sk. Kemal Çınar Cd. Hedef Sk. )

Fevzi Çakmak

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ümit ( 7408. Sk. Kemalpaşa Cd. 7408/2. Sk. 7406/1. Sk. )

Yunus Emre ( 7404/2. Sk. 7404/13. Sk. 7402. Sk. )

Kemalpaşa

Kesinti saati: 18:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bahçelievler ( 505. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Özgür ( 3921/1. Sk. 3943. Sk. 3947. Sk. 3972/4. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Orhanlı ( büyükbahçe mevkii orhanlı 7217 BÜYÜKBAHÇE Engeçdere Karabalçık ORHANLI Ortamahalle )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Osmangazi ( 579. Sk. 581. Sk. 580. Sk. İbrahim Etem Cd. )

Osmangazi ( Dumlupınar Cd. İbrahim Etem Cd. İbrahim Galip Cd. 597/2. Sk. )

Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. 588. Sk. )

Osmangazi ( 597. Sk. Yavuz Cd. İbrahim Etem Cd. )

Osmangazi ( 588. Sk. İbrahim Galip Cd. 596. Sk. 594. Sk. 583. Sk. )

Osmangazi ( 596. Sk. 597. Sk. İbrahim Etem Cd. 587. Sk. 595. Sk. )

Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ilıca ( 5063. Sk. 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )

Alaçatı

Altınyunus ( 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5166. Sk. 5169. Sk. 5172. Sk. 5225. S

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Altınyunus ( 3464. Sk. 3463. Sk. 3462. Sk. 3461. Sk. 3458. Sk. 3457. Sk. 3456. Sk. 3455. Sk. 3453. Sk. 3452. Sk. 3450. Sk. 3449. Sk. 3448. Sk. 3447. Sk. 3446. Sk. 3445. Sk. 3443. Sk. 3442. Sk. 3441. Sk. 3440. Sk. 3439. Sk. 3438. Sk. 3437. Sk. 3436/1. Sk. 3436. Sk. 3435. Sk. 3434. Sk. 3433. Sk. 3432. Sk. 3430. Sk. 3428. Sk. 3427. Sk. 3215. Sk. 3444. Sk. Ege Çeşme Sitesi 3471. Sk. 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3467. Sk. 3466. Sk. 3465. Sk. )

Ilıca ( 5092 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5133. Sk. 5131. Sk. 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/2. Sk. 5101. Sk. 5100. Sk. 5099. Sk. 5098. Sk. 5097. Sk. 5096. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5091. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5086 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5076. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5065 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5000 )

Celal Bayar ( 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152 )

Altınyunus ( 3469. Sk. 3468. Sk. 3465. Sk. 3451. Sk. 3450. Sk. 3448. Sk. 3441. Sk. 3434. Sk. 3466. Sk. Çeşme-Ilıca Yolu 3470. Sk. )

Ilıca ( 5151. Sk. 5076/1. Sk. 5075. Sk. 5000 )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çavuş ( ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 218 Sk. )

Buruncuk ( Buruncuk Cd. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 412/1. Sk. 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 413. Sk. Buruncuk Kalesi Mevki )

Kesik

Musabey

Yıldırım ( 35/6 35/5 )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Siteler ( EMEK ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Sırımlı ( Hacılar Göçmen Cıngıllar GÖÇMEN CINGILLAR )

Olgunlar ( HACILAR )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Nergiz ( 6005. Sk. )

Goncalar ( 6010/2. Sk. 6010/1. Sk. 6005/1. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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