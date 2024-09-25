İzmir’de elektrik kesintisi! 25 Eylül Çarşamba elektrikler ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 25 Eylül Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...